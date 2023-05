Heftige Regenschauer sind am späten Montagnachmittag im oberen Eistal niedergegangen. Am heftigsten traf es die Anwohner in der Straße Margarethenacker in Ramsen. Hier quoll das Wasser aus einem kleinen Bachlauf, weil ein kanalisierter Teilbereich verstopft war und die Wassermassen nicht mehr fassen konnten. Das Wasser überflutete ein komplettes Grundstück und der Keller des Wohngebäudes lief bis zur Oberkante voll. Auch andere Anwesen sind von dem Hochwasser betroffen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg sowie Einheiten des Katastrophenschutzes aus dem Donnersbergkreis, waren bis in den Abend hinein im Einsatz.