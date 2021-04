In der Nacht auf Freitag ist in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer ein Dehnfugenbrand zwischen zwei Wohnblöcken ausgebrochen. Seit 23.20 Uhr ist die Feuerwehr dort mit Löscharbeiten beschäftigt. Laut Feuerwehr wurden 30 Menschen aus den Gebäuden gebracht. Sie werden in der Stadthalle betreut. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.