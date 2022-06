Mithilfe einer Kettensäge haben Feuerwehrleute in Frankenthal am Samstagnachmittag ein kleines Kind aus einem stacheligen Gebüsch befreit. Der Junge war beim Spielen auf einem Baum abgerutscht und ins anderthalb Meter hohe Dickicht aus Brombeeren, Efeu und anderem Gestrüpp gestürzt, aus dem er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Rettungskräfte mussten über eine Leiter Kontakt zu ihm aufnehmen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie liehen sich neben der Kettensäge auch eine Heckenschere von Nachbarn, um eine Schneise bis zu ihm zu schlagen. „Mit etwas Unterstützung konnte er dann tapfer den Weg aus dem Dickicht selbst antreten“, hieß es in der Mitteilung. Verletzungen habe er augenscheinlich nicht erlitten.