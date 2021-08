Wegen eines Feueralarms in der Rheingoldhalle in Mainz musste der Landtag am Dienstag seine Sondersitzung zur Flutkatastrophe unterbrechen. Gerade hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit ihrer Regierungserklärung begonnen. Zuvor hatte der Landtag mit einer Schweigeminute der Opfer im Norden des Landes gedacht, bei der in der Nacht zum 15. Juli mindestens 133 Menschen ihr Leben verloren haben. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sagte den Betroffenen zu: „Wir werden Sie nicht vergessen.“ Hilfe, Wiederaufbau und Vorsorge seien zentrale Themen, die den Landtag noch lange beschäftigen würden. Nach etwa zehn Minuten stellte die eingetroffene Feuerwehr fest, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Die 101 Parlamentarier konnten zurück an ihre Plätze.