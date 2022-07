Kriminalpolizisten aus Neustadt untersuchen die Brandserie, die in den vergangenen Tagen die Feuerwehren im Leiningerland in den Dauer-Einsatz gezwungen hat. Am Montag verhinderten die Einsatzkräfte, dass die Flammen von einem Hang aus auf Wohnhäuser in Neuleiningen übergriffen. Am Dienstagabend wurde das Hexenhäuschen in Altleiningen vollständig zerstört, gleichzeit kam es in der Nähe zu weiteren Wald- und Flächenbränden. Ein Sprecher der Ermittler lässt nun erkennen: Einige Fälle – etwa der eines wegen Überhitzung in Brand geratenen Lastwagen-Reifens auf der Autobahn und der eines brennedn vom Balkon gestürzten Blumentopfes in Gerolsheim – dürften sich auf technische Defekte oder Fahrlässigkeit zurückführen lassen. Doch unterm Strich sehen die Kriminalisten durchaus Anhaltspunkte dafür, dass im Leiningerland gerade ein Brandstifter sein Unwesen treiben könnte. Was ihnen besonders verdächtig vorkommt und bis wann sie sich genauer festlegen wollen, steht im ausführlichen Bericht.