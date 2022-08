Sechs Menschen sind am frühen Sonntag gegen 4.15 Uhr in der Otto-Dill-Straße in Süd von der Feuerwehr aus einem brennenden Haus gerettet worden. Laut Polizei brach das Feuer in einer Kellerwohnung des dreigeschossigen Wohngebäudes aus. Bei den sechs geretteten Bewohnern bestehe der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Das Feuer konnte laut Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Haus sei unbewohnbar, sodass die Stadt den Menschen eine Ersatzwohnung bereitstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen. Zeitgleich kam es in der Kropsburgstraße in Mundenheim zu einem Müllbehälterbrand, der schnell gelöscht werden konnte.