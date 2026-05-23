Bei einem Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Henschtal ist am späten Samstagnachmittag ein Einfamilienhaus schwer beschädigt worden. Das Feuer war nach ersten Angaben kurz vor 17 Uhr ausgebrochen. Ein Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befand, konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Er wurde zunächst von Einsatzkräften der Feuerwehr betreut und später dem Rettungsdienst übergeben. Über mögliche Verletzungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Henschtal, Steinbach, Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg, Herschweiler-Pettersheim und Altenkirchen.

„In 45 Minuten hatten wir den Brand unter Kontrolle“, sagte Einsatzleiter Heiko Dörr. Zudem lobte er das schnelle Eingreifen der Kräfte: „Wir waren recht zügig an der Einsatzstelle. Drei Minuten nach dem Alarm.“ Die Hauptstraße musste während der Löscharbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.