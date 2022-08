In der Speyerer Innenstadt hat es am Samstag gegen 17.30 Uhr in einem Restaurant gebrannt. Laut Polizei war dort offenbar eine Pfanne in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine darüber liegende Abzugsanlage über, sodass Rauchschwaden aus dem Kaminschacht drangen. Passanten, die versuchten, die Flammen zu löschen, wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte letztlich einen Dachstuhlbrand und einen größeren Gebäudeschaden verhindern. Der Sachschaden dürfte laut Polizei rund 10.000 Euro betragen. Wegen des Feuers war die Gutenbergstraße während des Einsatzes vorübergehend für den Fußgängerverkehr gesperrt. Eine Gefährdung der Bevölkerung oder angrenzender Gebäude bestand nicht.