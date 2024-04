Die Speyerer Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße in Speyer-Süd gerufen worden. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel konnte durch das schnelle Eingreifen der Wehrleute Schlimmeres verhindert und der Brand auf die Küche begrenzt werden. Zwölf Personen, darunter auch Kinder, mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Die Menschen wurden von der Schnelleinsatzgruppe (SEG) betreut und konnten später laut Tremmel wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und die SEG waren mit zehn Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und etwa eine Stunde im Einsatz. Ebenfalls alarmiert waren die Polizei und der Rettungsdienst. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.