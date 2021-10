[Aktualisiert 11.58 Uhr] Am Sonntagmorgen hat es gegen 8.10 Uhr am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim in einem mehrstöckigen Wohn-und Geschäftshaus gebrannt. Alle vier Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss konnten sich laut Polizei alleine in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Auch andere Wohnungen sind durch den Brandrauch zum Teil nicht bewohnbar geworden. Alle 14 Bewohner wurden vom Rettungsdienst auf mögliche Verletzungen hin untersucht. Laut Feuerwehr sind auch mindestens vier Menschen ins Krankenhaus gekommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Kräften und acht Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst. Die Schadenshöhe und -ursache stehen noch nicht fest.