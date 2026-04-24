Am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Limburgerhof ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf andere Wohnungen oder den im gleichen Haus befindlichen Supermarkt übergriff. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.