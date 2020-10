Am späten Sonntagabend, 23.23 Uhr, ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neugasse in Pirmasens ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eintrafen, befanden sich nach Angaben der Polizei noch sechs Personen in dem Gebäude. Laut Bericht wurden drei Personen mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr vom Dach des Anwesens in Sicherheit gebracht. Zwei Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen, eine weitere Person wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Als Ursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einer Lampe vermutet. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.