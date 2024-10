In Frankenthal hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus am Mina-Karcher-Platz 2 gebrannt. Der Brand brach gegen 22:45 Uhr in einem Kellerraum des Hauses aus, in dem Müll gelagert war. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte die Flammen. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.