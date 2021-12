Um Mitternacht ist die Feuerwehr in Ludwigshafen ausgerückt, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Knollstraße zu löschen. Laut Feuerwehr standen die Bewohner auf den Balkonen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer im Treppenhaus konnte schnell gelöscht werden. Der Einsatz war um 1.23 Uhr beendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand durch das Feuer verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.