In einem Mehrfamilienhaus in Eisenberg (Donnersbergkreis) hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer gegen 22 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden in einem Hotel in der Nähe untergebracht. Die Feuerwehren von Eisenberg , Kerzenheim und Rosenthal waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Wohnungen oder Dachstuhl konnte so verhindert werden. Da die Brandursache bisher ungeklärt ist, werden Brandermittler der Polizei die Ermittlungen aufnehmen. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.