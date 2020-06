(aktualisiert 14.03 Uhr) In einer Shisha-Bar in der Dammstraße (Ludwigshafen-Mitte) hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 5.28 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der 28 Einsatzkräfte drang Rauch aus der Shisha-Bar, die im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Hauses ist. Der Brand wurde schnell gelöscht, danach standen laut Feuerwehr „umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen“ an. Verletzt wurde niemand, da beim Eintreffen der Feuerwehr keine Gäste in der Bar waren. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, gibt es zum Brand eine Vorgeschichte: Demnach versuchten Unbekannte am Freitag zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr, die gläserne Eingangstür der Bar mit einem Steinbrocken einzuwerfen. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Tat am Montag um Brandstiftung handelt. Ob es einen Zusammenhang mit der Tat vom Freitag gibt, wird derzeit ermittelt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.