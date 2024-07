[Aktualisiert 6:31 Uhr] In Herxheim-Hayna brannte es laut Polizei am Montagabend aus bislang noch ungeklärten Gründen in einer Kräutertrocknungsfabrik. Das Feuer sei um kurz nach 21 Uhr in einem Trocknungsofen ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand. Der Brand, bei dem ein Schaden im unteren siebenstelligen Bereich entstanden sein dürfte, wurde mittlerweile gelöscht.