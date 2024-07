In Herxheim-Hayna brennt es laut Polizei am Montagabend in einer Kräutertrocknungsfabrik. Das Feuer sei um kurz nach 21 Uhr in einem Trocknungsofen ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand. Der Brand sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten würden aber weitergehen. Wir berichten weiter.