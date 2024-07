Ein Feuer im Asternweg ist der Polizei am frühen Donnerstagabend gemeldet worden, wie diese mitteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Bettdecke in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen hoch und beschädigten Wände, Decke sowie eine Zugangstür zu einem Speicherraum. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.