In Ungstein brennt es: Nach Angaben der Dürkheimer Polizei ist das Feuer in einem Haus in der Weinstraße ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Derzeit komme es wegen des Einsatzes der Rettungskräfte zu erheblichen Verkehrsbedingungen, so die Polizei. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Derzeit laufe der Einsatz noch, so die Polizei. Wir berichten weiter.