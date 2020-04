[Aktualisiert 14.06 Uhr] Bei einem Brand in einem Gymnasium in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) ist deutlich mehr Schaden entstanden als gedacht – und die Polizei geht nun von einer Brandstiftung aus. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurden mehrere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden werde daher nach aktuellem Stand als weit über eine Million Euro beziffert – zuvor war von mindestens 200.000 Euro die Rede gewesen. Auch sei das Gebäude aktuell nicht betretbar.

Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag in einem Klassenzimmer aus. Die Flammen hätten nicht nur das Klassenzimmer stark beschädigt und die gesamte Schule verraucht, sondern auch die Elektrik des Gebäudes beschädigt, hatte am Morgen ein Polizeisprecher erklärt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen werden nun gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.