Wegen des Brandes in der Mainzer Straße in Kaiserslautern, bei dem zwei Menschen durch Rauchgas vergiftet wurden, hat die Staatsanwaltschaft für eine der beiden Verletzten die einstweilige Unterbringung wegen versuchten Mordes angeordnet. Ihr wird außerdem Brandstiftung an einem Wohnhaus und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, handelt es sich um eine 39 Jahre alte Frau, die sebst in dem Haus wohnt. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen des Gutachters in ihrer Wohnung ausgebrochen, schreibt die Staatsanwaltschaft, und möglicherweise durch das „Anzünden eines Gegenstands“ ausgelöst worden.

Bei der Frau gebe es Hinweise, dass sie an einer psychischen Krankheit leide, die die Tat beeinflusst haben könnte. Deshalb habe der Ermittlungsrichter sie in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen lassen, da die Gefahr bestehe, dass sie weitere Straftaten begehen würde. Die Frau habe sich bei dem Termin mit dem Ermittlungsrichter nicht zur Tat geäußert.

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus der Nacht auf den 16. Oktober, das sich vom Dachgeschoß ausgebreitet hatte, hatte es neben den beiden Rauchgas-Verletzungen keine weiteren Personenschäden gegeben, am Haus war ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden.