In der Kuseler Bangertstraße hat ein Dachstuhl am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Die Flammen bereiteten sich auf zwei benachbarte Häuser aus, konnten aber schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war davon ausgegangen, dass es keine Verletzten gab. Erst später stellte sich heraus, dass der Eigentümer sein Haus verlassen hatte und selbst den Rettungsdienst benachrichtigte. Er kam mit leichten Verbrennungen am Arm und im Gesicht ins Krankenhaus. 80 Feuerwehrleute aus der gesamten Umgebung waren im Einsatz. Die Lehnstraße war mehrere Stunden gesperrt. [aktualisiert 17.32 Uhr]