Schwarzer Rauch ist aus einem Haus in Sichtweite des Speyerer Doms aufgestiegen. Die Feuerwehr konnte zwei Frauen in höchster Not aus dem denkmalgeschützten Gebäude retten. Mehr dazu lesen Sie hier:

Eisstockschießen? In der Pfalz? Und das bei diesem milden Winter? Wie ein Produkt aus der Schweiz den Freizeit-Wintersport in Frankenthal beflügelt, lesen Sie hier:

Die Römer werden bald wieder in Rheingönheim patrouillieren. Ein Verein will die Spuren aus der Vergangenheit dort sichtbar machen. Das neue Ziel: ein Archäologiepark. Mehr dazu lesen sie hier:

Sie trägt eine Landesforstenjacke, ist aber keine Försterin. Sie arbeitet im Forstamt Pfälzer Rheinauen, hat aber nie Forstwissenschaften studiert. Geht nicht? Geht doch. Layla Gauly ist für den Waldnaturschutz zuständig. Ihre Stelle ist neu und bietet allerhand Herausforderung. Welche genau, lesen sie hier:

