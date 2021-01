In einem Mehrfamilienhaus im Geranienweg in Kaiserslautern ist am frühen Donnerstagmorgen um 5.20 Uhr ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben nach derzeitigem Kenntnisstand alle Bewohner das Haus verlassen. Bei einer Person bestehe Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr sei noch dabei, den Brand zu löschen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens stehen noch nicht fest.