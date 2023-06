[Aktualisiert 18.22 Uhr] In Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust im baden-württembergischen Ortenaukreis, hat ein Feuer am frühen Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Das genaue Ausmaß sei noch nicht klar, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend. Die Rauchsäule sei aber weithin zu sehen. Augenzeugen hatten in den sozialen Netzwerken von mehreren Knallgeräuschen berichtet. Auch eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte das Feuer. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Wie der Sprecher des Europa-Parks auf Twitter mitteilte, seien die angrenzenden Bereiche geräumt worden – die Besucher würden aus dem Park geleitet. Die Badische Zeitung berichtet unter Berufung auf die Polizei in Offenburg, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Der Brand im Europa-Park Rust bei Freiburg betrifft laut einem Augenzeugen die Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“. Es gehe um den Bereich, wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend.

Im Mai 2018 war im Europa-Park ebenfalls ein größerer Brand ausgebrochen, der Park mit seinen damals rund 25.000 Gästen musste evakuiert werden. Damals wurde das Fahrgeschäft „Piraten von Batavia“ zerstört. Ein Video zu dem Feuer 2018 finden Sie hier: