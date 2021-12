Bei einem Feuer im katholischen Altenzentrum ist am Freitagmittag offenbar eine Bewohnerin verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, brach das Feuer um circa 12.03 Uhr in der Küche des Wohnheims aus. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung is Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens sind noch unklar.