Wie geht’s den Unternehmen in der Pfalz am Ende dieses Krisenjahrs? Wie verfolgen sie das Thema Hochstraßensanierung? Und wie gut sind sie gegen Hacker-Angriffe geschützt? Darüber und über die Aussichten für 2023 hat Steffen Gierescher mit Jürgen Vogel von der Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Ludwigshafen gesprochen. Mehr dazu hier.

Aufatmen in der Frankenthaler Gastronomie: Nach zwei harten Corona-Wintern lauft das Geschäft mit den Weihnachtsfeiern in diesem Jahr gut. Doch das Ausgehverhalten hat sich verändert. Das schildern Wirte in dieser Umfrage.

Ein technischer Defekt war wohl die Ursache für den Brand eines Wohnhauses in Waldsee. Die Feuerwehr war mit 75 Kameraden und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Dieser konnte erst nach fünf Stunden beendet werden. Die Kälte hatte die Brandbekämpfung erschwert, weil das Löschwasser gefror. Das Haus ist unbewohnbar. Es gibt eine Spendenaktion für das betroffene Ehepaar.

Der Kunsthandwerkermarkt in Speyer steht seit Jahren in der Adventszeit für besondere Kleinode in nicht alltäglicher Atmosphäre. Doch dieses Mal gab es von den Anbietern dort auffällig viel Kritik. Was die Aussteller der Stadt vorwerfen, erfahren Sie hier.

Am 11. Mai 2023 feiert das Musical „Ein Lied kann eine Brücke sein“ bei der Bundesgartenschau in Mannheim Premiere. Eine Hommage an die Künstlerin Joy Fleming, aber keine Biografie oder Aneinanderreihung ihrer bekanntesten Lieder. Jetzt sind die Hauptdarsteller vorgestellt worden. Mehr dazu hier.