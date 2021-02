Ein brennender Wagen hat für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Samstag in der Siebenpfeifferstraße in Frankenthal geführt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 3.17 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen hatte das Feuer bereits eine Glastür eines zweistöckigen Doppelhauses zum Bersten gebracht. Rauch und Flammen drohten in das Haus zu laufen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit zwei Strahlrohren konnte der Brand zügig gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Es kam lediglich zu einer Verrauchung innerhalb des Gebäudes. Die beiden Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Ein Wellensittich wurde von der Feuerwehr gerettet. Im Einsatz waren 24 Kräfte der Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe laufen.