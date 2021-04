Glimpflich für die Bewohner ist am Donnerstagabend ein Brand in der Ludwigshafener Bliesstraße ausgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 1.38 Uhr zu dem Zimmerbrand eines vierstöckigen Wohnhauses gerufen . Die Wohnung war bereits evakuiert. Der Brandherd wurde im Kinderzimmer einer Wohnung in der dritten Etage lokalisiert und von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht. Laut Feuerwehr wurde aus Sicherheitsgründen die komplette Wohnung maschinell belüftet. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizei.