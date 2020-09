Nach stundenlangen Löscharbeiten hat die Feuerwehr in Heßheim die Flammen auf einer Mülldeponie unter Kontrolle gebracht. Das Feuer sei im Laufe der Nacht gelöscht worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Die Feuerwehr stelle jetzt noch eine Brandwache vor Ort. Die Polizei ermittelt nun, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Dutzende Kräfte waren seit dem frühen Donnerstagmorgen im Einsatz. Eine Lagerhalle auf dem Gelände im Rhein-Pfalz-Kreis hatte im Vollbrand gestanden. Teile des Gebäudes, darunter das Dach, waren den Angaben zufolge eingestürzt. Die Bevölkerung war wegen starker Rauchentwicklung aufgerufen worden, Fenster und Türen zu schließen.