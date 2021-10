Bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sternstraße in Ludwigshafen-Friesenheim ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizei ist das Feuer am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Durch die Hitze sei ein Wohnungsfenster auseinandergebrochen, so dass Rauch in die Wohnung gelangen konnte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.