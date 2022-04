In der Nacht zu Montag hat es am Waldrand bei Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr alarmiert. Das Feuer brach an der B37 zwischen Hochspeyer und Frankenstein aus. Es soll eine rund 250 Quadratmeter große Fläche Wald betroffen gewesen sein, auf der kleinere Bäume und Hecken wuchsen. Die Wehren aus Frankenstein, Hochspeyer und Enkenbach waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist unklar. Es werde aber geprüft, ob es sich um Brandstiftung handelte, da es bei der derzeitigen Witterung eher unwahrscheinlich sei, dass sich ein Feuer selbst entzünde. Verletzt wurde niemand.