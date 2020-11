Die Fassade des Mannheimer Rathauses bei E5 ist am frühen Samstagmorgen durch einen Brand beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine vor dem Rathaus eingerichtete Baustelle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierdurch wurde diese vollständig zerstört. Rauchgas zog die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an jedes Polizeirevier oder an die Kriminalpolizei unter Telefon: 0621 174-4444 zu wenden.