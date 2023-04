Die Homburger Polizei geht bei den Bränden im Homburger Karlsberg-Wald von Brandstiftung aus. Zwischen 10. und 16. April kam es in dem Forstrevier zu mehreren Bränden, am 11. April brannten ein Forstschlepper und ein Materiallager und am 13. April eine Wetterschutzhütte. „Aufgrund des engen Zeitraumes und der räumlichen Nähe der Brandorte schließt die Polizei derzeit einen Zusammenhang der Brände nicht aus“, schreibt die Homburger Polizei. Nur durch ein schnelles Eingreifen des Saarforst-Landesbetriebes und den Feuerwehrleuten konnte ein ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindert werden. Besonders der Verlust der Buchwaldhütte, die fast 100 Jahre lang als Wetterschutzhütte diente, sei ein schwerer Verlust. Die Homburger Polizei und der Saarforst suchen Zeugen, Telefon 06841 1060 und E-Mail poststelle@sfl.saarland.de.