Eigentlich hätten die Festspiele in Schwetzingen am Freitag mit der Uraufführung der Oper „Im Dickicht“ eröffnet werden sollen. Doch die Auftragskomposition wurde nicht rechtzeitig fertig. Dann war als Eröffnungskonzert ein Liederabend mit dem Bariton Georg Nigl geplant, der aber krankheitsbedingt absagen musste. Stattdessen sang nun der Tenor Werner Güra Schuberts „Winterreise“ – und sorgte für einen würdigen Auftakt, auch wenn es einen Zwischenfall im Publikum gab. Kurz vor Ende des Liederabends kollabierte eine Frau in der zweiten Reihe des Flügelsaales im Schwetzinger Schloss.

