Bei sieben Einbrüchen in Berliner Ausländerbehörden und Ordnungsämter sind seit 2014 rund 19.000 Blanko-Dokumente wie Aufenthaltserlaubnisse, Bescheinigungen und vorläufige Personalausweise gestohlen worden. Bei einer großangelegten Durchsuchung in der Hauptstadt sowie im nordrhein-westfälischen Euskirchen wurden nun zwei Verdächtige festgenommen, wie Bundespolizei und Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mitteilten. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern.

Seit 2015 seien bislang 1800 Personen festgestellt worden, die mit gefälschten Papieren aus den Diebstählen versuchten, nach Deutschland zu kommen oder bereits eingereist waren. Derzeit seien noch etwa 15 000 Blankodokumente im Umlauf, gab die Staatsanwaltschaft bekannt.