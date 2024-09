Der Raum Kaiserslautern war am Donnerstag Schwerpunkt einer landesweiten Razzia wegen Schwarzarbeit und gegen Schleuser – zwei Männer wurden laut Hauptzollamt in Koblenz festgenommen. Über 60 Privat- und Geschäftsräume seien durchsucht worden, darunter auch Gebäude in Mainz. Hintergrund waren den Angaben zufolge Ermittlungen wegen organisierter Schwarzarbeit in Reinigungs- und Gastronomiegeschäften. Die Beschuldigten werden verdächtigt, über Jahre Menschen schwarz beschäftigt und entlohnt zu haben. Diese Personen sollen laut Polizei für diesen Zweck teils illegal nach Deutschland eingeschleust worden sein. Ob die beiden Festnahmen in der Nähe von Kaiserslautern erfolgten, konnte das Zollamt auf Anfrage nicht sagen, die Verdächtigen sitzen demnach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen im Vorfeld hätten bereits über ein Jahr lang gedauert. Mehr als 400 Einsatzkräfte von Zoll, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaft und Bundespolizei waren nun im Einsatz.