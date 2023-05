Nach seiner Festnahme unmittelbar vor der Krönung des britischen Königs Charles III. ist der Chef der Antimonarchie-Gruppe Republic wieder auf freiem Fuß. Wie die Gruppe am Samstagabend mitteilte, wurde Graham Smith etwa 16 Stunden nach seiner Festnahme freigelassen. Er war einer von mehr als 50 Menschen, die am Krönungstag auf Grundlage von neuen Sonderbefugnissen der Behörden für die Unterbindung von Protesten in Gewahrsam genommen worden waren.

Die Kritik an der Monarchie brach sich am Samstag dennoch Bahn. In der für die Krönungsfeier versammelten Menge hielten Monarchie-Gegner Plakate mit der Aufschrift „Not My King“ (Nicht mein König) und „Schafft die Monarchie ab“ hoch.

Republic-Chef Smith hatte vergangene Woche gesagt, seine Gruppe plane nicht, die eigentliche Prozession zu stören. Der Protest solle der Welt lediglich zeigen, „dass wir kein Land von Loyalisten sind, dass es wachsenden Widerstand gibt“.

Auf die Festnahmen reagierte Smith erbost. „Es gibt im Vereinigten Königreich kein Recht auf friedlichen Protest mehr“, erklärte er im Onlinedienst Twitter. „Ich habe immer wieder zu hören bekommen, dass der Monarch dafür da ist, unsere Freiheiten zu verteidigen. Jetzt werden unsere Freiheiten in seinem Namen angegriffen.“ Auch Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch kritisierten die Festnahmen friedlicher Demonstranten.

Außer den Monarchie-Gegnern wurden am Samstag auch Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil im Zentrum Londons festgenommen. Insgesamt nahm die Polizei mehr als 50 Menschen wegen mutmaßlicher Ausschreitungen, Verstößen gegen die öffentliche Ordnung, Landfriedensbruch und Verschwörung zur Erregung öffentlichen Ärgernisses fest.

König Charles III. war am Samstag in der Westminster Abbey in London gekrönt worden. An der Zeremonie nahmen etwa 2300 geladene Gäste teil, rund um die Westminster Abbey und den Buckingham-Palast versammelten sich zehntausende Royals-Fans und Schaulustige. Zur Sicherung der Krönungsfeier waren am Samstag etwa 11.500 Polizisten im Einsatz.