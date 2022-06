Spezialeinheiten haben am Montagmorgen in Römerberg die Wohnung eines Mannes gestürmt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Für die Ermittler ist der Mann ein alter Bekannter. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um Aleem N. Der Deutsch-Pakistaner wurde bereits 2009 vom Oberlandesgericht Koblenz wegen der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Al-Qaida zu acht Jahren Haft verurteilt.

Er lebte damals in Germersheim und beschaffte für die Gruppierung jahrelang Geld und Ausrüstung für Kämpfer in Afghanistan und Pakistan. Nach seiner Zeit in Haft wurde er offenbar wieder aktiv. Dieses Mal jedoch für den sogenannten Islamischen Staat in Syrien. Zwei Reisen dorthin scheiterten jedoch. Seit April 2021 arbeitete N. als Übersetzer für den IS von Deutschland aus.