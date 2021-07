Ein 15-Jähriger aus dem Kreis Kusel ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen worden, weil er seinen Stiefvater getötet haben soll. Er wird verdächtigt, am späten Samstagabend den 44-jährigen Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser derart verletzt zu haben, dass dieser noch in der Wohnung gestorben ist. Der Junge sei zunächst vom Tatort geflüchtet, ehe Einsatzkräfte ihn laut der Polizei in der Nacht festnehmen konnten. Gegen den 15-Jährigen ist ein Haftbefehl erlassen worden. Dem Jungen wird Totschlag vorgeworfen. Zu der Tat selbst habe sich der mutmaßliche Täter bisher nicht äußern wollen. Er ist nach Angaben der Polizei derzeit in einer Jugendstrafanstalt untergebracht.