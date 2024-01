Das Mannheimer Musikfestival Maifeld Derby hat einen wichtigen Preis auf europäischer Ebene gewonnen: den „European Festival Award“ in der Kategorie „Best Small Festival“, gedacht für Musikfestivals mit bis zu 10.000 Besuchern pro Tag. „Für uns ist das wie ein Ritterschlag“, freute sich Timo Kumpf, Initiator des Mannheimer Independent-Festivals, das dieses Jahr von 31. Mai bis 2. Juni stattfinden wird, über die Auszeichnung.

Der vom Zusammenschluss europäischer Festivals initiierte Preis, der alljährlich beim Branchentreffen in Groningen vergeben wird, gilt als bedeutendster seiner Art. In der ersten Runde hatten 50.000 Fans abgestimmt, wer in die Top 10 kommt, aus dieser Liste haben eine Jury und die Festivals selbst die Gewinner gewählt. Die Ehrung „macht uns wirklich sehr stolz und verdeutlicht die internationale Strahlkraft des Maifeld Derbys. In unserer Kategorie waren wir als einziges deutsches Festival überhaupt nominiert“, so Kumpf weiter. rhp/ütz