Der Mann mit der Pandamaske wird in diesem Sommer nicht nach Worms kommen – das Festival „Jazz and Joy“ wird nun offiziell verschoben. Das teilten die Verantwortlichen am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Geplant war das dreitägige Musikfestival in der Nibelungenstadt für den 21. bis 23. August. Damit fällt es in den Zeitraum, für den Bund und Land bereits angekündigt hatten, Großveranstaltungen unterbinden zu wollen. Sie sind bis zum 31. August untersagt. Zum Line-Up zählten neben Rapper Cro („Easy“, „Einmal um die Welt“) auch die irische Sängerin Wallis Bird, die französische Band Nouvelle Vague und die amerikanische Soul- und Funkband Earth, Wind and Fire.

Nachholtermine stehen schon

„Wir bedauern sehr, dass nun ein weiteres beliebtes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt und der Region entfällt“, sagte Petra Graen, Beigeordnete der Stadt Worms und Vorsitzende des KVG-Gesellschafterausschusses, demnach am Mittwoch. Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) betonte: „Die Absage trifft nicht nur den Veranstalter und die Stadt, denn vor allem für die Festivalpartner, Künstler, Dienstleister, Gastronomen, Winzer und viele weitere wäre das Festival gerade in dieser Zeit ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor gewesen. Natürlich steht aber der Gesundheitsschutz aller Beteiligten und der Besucher an vorderster Stelle.“

Ganz vom Tisch sind die Konzerte von Jazz and Joy aber nicht: Sie sollen vom 20. bis 22. August 2021 nachgeholt werden. Cro soll laut Pressemitteilung am Festivalfreitag, 20. August, und Earth, Wind and Fire sowie Wallis Bird am 21. August spielen. Ein neuer Termin für das Konzert von Nouvelle Vague soll noch bekanntgegeben werden. Tickets für Sonderkonzerte, Tages- und Mehrtageskarten behalten ihre Gültigkeit, heißt es vom Veranstalter. Ticketrückgaben sind im Zeitraum vom 18. Mai 2020 bis 31. August 2020 bei der Vorverkaufsstelle möglich, bei der die Tickets erworben wurden. „Unser Wunsch ist es, möglichst viele weitere unserer musikalischen Highlights ins Festivalprogramm 2021 mitzunehmen“, wird KVG-Geschäftsführer Sascha Kaiser zitiert. Der Vorverkauf für das Festival 2021 soll in Kürze starten. Mehr Infos soll es demnächst im Netz unter www.jazzandjoy.de geben.