Außer Ulrich Matthes wird auch Claudia Michelsen mit dem „Preis für Schauspielkunst“ beim 17. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen ausgezeichnet. Sie sei „eine der großen Darstellerinnen des deutschen Films, eine Meisterin ihres Faches“, so Festivalleiter Michael Kötz. Sie spiele „mit seltener Intensität, mit einer ungeheuer einprägsamen Präsenz und Eleganz zugleich“.

Die Preisverleihung findet am Freitag, 10. September, statt. Im Anschluss an die Verleihung läuft der Film „Immer der Nase nach“ von Regisseurin Kerstin Polte mit Claudia Michelsen in der Hauptrolle der Tanja, die nachholen möchte, was sie bislang im Leben verpasst hat.

Die 52-jährige gebürtige Dresdnerin Michelsen ist nach ihrer Theaterausbildung sowohl im Kino als auch Fernsehen regelmäßig zu sehen, dort gern als Kriminalistin: wie in der ZDF-Reihe „Flemming“ (2009 bis 2012). Seit 2013 spielt sie Kommissarin Doreen Brasch im Magdeburger „Polizeiruf 110“.