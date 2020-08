Der Ticket-Vorverkauf für das diesjährige Festival des deutschen Films beginnt am Mittwoch, 12. August. Ab diesem Tag um 10 Uhr sind zunächst nur Karten online erhältlich unter dem Link tickets.fflu.de. Ab dem 18. August gibt es laut Filmfestival-Team auch einen Vorverkauf im Wilhelm-Hack-Museum (Berliner Straße 23): täglich – außer montags – von 12 bis 18 Uhr. Zudem gibt es während des Festivals einen Verkauf direkt vor Ort auf der Parkinsel.

Start mit Känguru

Coronabedingt besteht das Filmfestival vom 26. August bis 13. September in diesem Jahr aus einem Open-Air-Kino und einem Online-Programm unter dem Motto „Dahääm/At Home“, bei dem Filme aus den vergangenen Festivaljahren im Internet angeschaut werden können. Beim Freiluft-Kino auf der Parkinsel werden 18 deutsche und internationale Filme auf einer LED-Leinwand am Rheinufer gezeigt. Los geht es jeweils am späten Nachmittag, je nach Tag entweder um 15.30 oder 16 Uhr. Zum Auftakt läuft am Mittwoch, 26. August, um 16 Uhr „Die Känguru-Chroniken“, basierend auf dem Bestseller von Marc-Uwe Kling, gefolgt von „Eine größere Welt“ (18.30 Uhr) und dem Road-Movie „303“ (21 Uhr).

Programmheft im Netz

Das Programmheft für das diesjährige Filmfestival gibt es im Internet, außerdem liegt es an zahlreichen Orten in Ludwigshafen und in der gesamten Region aus, darunter in der Stadtbibliothek (Bismarckstraße) und bei der Tourist-Info am Berliner Platz.