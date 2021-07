Die TV-Komödie „Endlich Witwer – Forever Young“ (Regie: Anca Miruna Lăzărescu) mit Joachim Król wird am 1. September das 17. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnen. Dies teilte die Festivalleitung mit.

Der Film, der Anfang Juli seine Weltpremiere beim Filmfest München feierte, ist die Fortsetzung von der Komödie „Endlich Witwer“, die Joachim Król 2018 auf der Parkinsel vorgestellt hatte. In der Fortsetzung ist Król als Witwer Georg an der Seite von Martina Gedeck und Peter Lohmeyer zu sehen: Unterwegs im Wohnwagen will er seine alten Freunde besuchen, die ihm nicht verziehen haben, dass er einst gekniffen hatte, als diese einem Umweltsünder das Handwerk legen wollten. Bekommt Georg eine zweite Chance?

Der Aufbau beginnt

Die Eröffnung des Festivals findet am Mittwoch, 1. September, um 19 Uhr zeitgleich in drei Kinos statt. Um 21.30 Uhr soll das Filmgespräch mit Darstellerinnen und Darstellern sowie dem Team folgen.

Als Komödie mit einem großartigen Ensemble „und mit Pfiff“ bezeichnet Festivalleiter Michael Kötz den Film: „Ich freue mich schon jetzt, das Team auf der Parkinsel zu begrüßen und gemeinsam mit unserem großartigen Publikum die Filmkunst zu feiern. Bis dahin ist noch viel zu tun, denn der Aufbau beginnt, die Umsetzung der dann aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und natürlich die Logistik müssen erst noch bewältigt werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alles das rechtzeitig schaffen.“