Die Polizei hat am Samstag nach eigenen Angaben eine unangemeldete Klima-Demonstration in der Mannheimer Innenstadt beendet. Gegen 13.30 Uhr haben etwa 25 Personen stehend und sitzend die Einfahrt in die Fressgasse blockiert. Außerdem sei die Straße zusätzlich durch Gegenstände wie Blumentöpfe blockiert worden. Laut Polizei haben sich einige Personen außerdem mit Schlössern an einem aus Paletten und Pappe gebautem Auto angeschlossen. Eine weitere Person habe sich mit Klebstoff an den Füßen an den Straßenbelag festgeklebt, während ein anderer widerum einen Laternenmast erklommen habe.

Weil die Demonstranten trotz Aufforderung durch die Polizei die Straße nicht geräumt haben, haben die Beamten 18 Personen von der Straße „begleitet“, wie die Polizei schreibt, sowie Personalien festgestellt. Einige Demonstranten haben die Einsatzkräfte von der Straße tragen müssen.

Ein Bräutigam, der aufgrund der Blockade nicht zu seiner Hochzeit fahren konnte, habe selbstständig unterstützend in die Polizei-Maßnahmen eingegriffen und erhalte deshalb eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, etwa um die festgeklebte Person zu befreien. Laut Polizei war die Fressgasse bis 16 Uhr blockiert.