Eine 72-Jährige hat sich am Montagmorgen mit ihrem Tesla im morgendlichen Berufsverkehr in der Mannheimer Innenstadt festgefahren. Die Frau war mit dem Wagen in den für Autos gesperrten Fußgängerbereich zwischen den Quadraten P1 und P2 eingebogen. Am Paradeplatz blieb das Fahrzeug am Straßenbahnsteig hängen und blockierte die Gleise. Wie die Polizei mitteilt, befreite ein Abschleppdienst nach eineinhalb Stunden den gestrandeten Tesla. Sachschaden sei nicht entstanden. Ob das Navi die Frau in Fußgängerbereich lotste, müsse noch ermittelt werden.