Germersheim. Ein 44-jähriger Germersheimer parkte laut Polizeibericht in der vergangenen Woche sein Auto in seiner Garage. Da er vergaß beides ordnungsgemäß zu verschließen, musste er am nächsten Morgen eine unerfreuliche Entdeckung machen. Als er zu seiner Garage kam, standen das Garagentor, die Fahrertür und der Kofferraumdeckel offen. Aus seinem Pkw wurde ein Modellauto "Ferrari 500 F 1" im Wert von 30 Euro entwendet.