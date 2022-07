Wegen einer Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr am Samstag massiv beeinträchtigt worden. „Derzeit sind im Bahnhof Stuttgart Hbf keine Zugfahrten möglich“, teilte die Bahn im Internet mit. Das Ganze könne sich bis in die Nachmittagsstunden ziehen. Reisende sollten sich über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Rufnummer +49 30 2970 informieren.

Alle ICE- und EC/IC-Züge zwischen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Ulm mit Halt in Stuttgart würden umgeleitet, hieß es. Ersatzweise sollten die Züge in Esslingen halten. Fernzüge aus beziehungsweise in Richtung Norddeutschland enden oder beginnen den Angaben nach in Mannheim oder Heidelberg, manche in Bietigheim-Bissingen. ICE- und TGV-Verbindungen nach Paris fielen zwischen Stuttgart und Karlsruhe aus, IC-Züge auf der Strecke Nürnberg-Karlsruhe wiederum zwischen Ansbach (Bayern) und Karlsruhe. IC-Züge Richtung Bodensee und Schweiz enden beziehungsweise beginnen der Bahn zufolge in Böblingen.

Die S-Bahn Stuttgart teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, ihre Züge sollten nach Möglichkeit bis zu Bahnhöfen in Vororten der baden-württembergischen Landeshauptstadt fahren. „Wir versuchen alles um den S-Bahnverkehr rund um #Stuttgart irgendwie am laufen zu halten.“ Viele Züge stünden allerdings noch still. Fahrgäste sollten auf andere Verkehrsmittel ausweichen, hieß es. „Leute tut mir wirklich leid, aktuell ist hier absolut der Wurm drin.“